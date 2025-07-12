На Заході сумніваються у серйозних змінах позиції Трампа щодо війни в Україні, - FT
Попри жорсткіші заяви Дональда Трампа щодо Росії, Захід не бачить реального зрушення в його політиці на користь України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Двоє високопосадовців, причетних до переговорів між Вашингтоном і європейськими партнерами, заявили: риторика змінилась, але дії - ні.
За словами джерел, президент США все ще сприймає диктатора РФ Володимира Путіна як ключового співрозмовника в питанні врегулювання війни.
А президента України Володимира Зеленського, навпаки, вважає головною перешкодою для швидкої "мирної угоди".
Саме така позиція викликає занепокоєння в союзників, адже, як зазначають чиновники, вона може вплинути на майбутню підтримку України.
Хоча постачання систем Patriot покликане посилити захист українських міст і військових об’єктів, це не змінить здатності України завдавати удару у відповідь Росії. А отже - і загальної динаміки війни.
"Є трохи надмірного збудження через зміну тону, але ми не бачимо, щоб це переросло у серйозні дії", - заявив один із чиновників.
Ставлення Трампа до Путіна та Росії
Нагадаємо, що CNN опублікував аудіозапис, на якому Трамп нібито розповідає, як свого часу намагався стримати російського диктатора Володимира Путіна від нападу на Україну, погрожуючи йому "розбомбити Москву до біса".
Аудіо було зроблено під час благодійних заходів 2024 року в Нью-Йорку та Флориді. Детальніше по даний запис та заяву Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Вже 3 липня Путін заявив про заплановану розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Також Трамп висловив невдоволення атакою Росії на Україну, під час якої було задіяно понад 700 дронів. Він заявив, що гинуть до семи тисяч осіб на тиждень з обох сторін. А згодом заявив, що незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним і пригрозив йому сюрпризом.
Також,Трамп заявив, що зробить важливу заяву щодо війни, яку розв'язала Росія проти України.
"Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться у найближчі пару тижнів. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву щодо Росії", - повідомив він.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.