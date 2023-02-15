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Заходи в Росії з нагоди річниці війни є підготовкою до мобілізації, - Юсов

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Сергій Пишкін

Наступного тижня в Росії запланована низка офіційних заходів. Кремль підживлює таким чином пропаганду напередодні нової хвилі мобілізації.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Пропаганду треба чимось підживлювати. Ця череда публічних заяв, запевнень, криків, концертів, вони напевно будуть святкувати вже 150 тисяч знищених російських окупантів на той момент", - заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що офіційними заходами ворог планує підтримувати власні наративи, заявляти про те, що усе нібито йде за планом й російські військові "захищають" країну від усього Заходу та НАТО.

"Зокрема, ця пропагандистська активність це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів і до нової хвилі мобілізації. Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців. Це, мабуть, не громадяни, це швидше піддані РФ, тому що громадяни захищали б власні права і ставили б якість питання. Можливо, і до цього також дійде", - пояснив Юсов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор готує "свято" на річницю повномасштабного вторгнення на територію України. Однак цього разу масовці заплатять дещо менше.

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