Путін готує "святкування" річниці вторгнення в Україну з проплаченою масовкою, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін готує свято на річницю повномасштабного вторгнення на територію України. Однак цього разу масовці заплатять менше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild .

У Москві відбудеться мітинг-концерт, що присвячений річниці початку війни проти України. На ньому також виступить з промовою й російський диктатор.

Як повідомляють ЗМІ, на організований владою концерт, вкотре набирають масовку. "Учасникам" пропонують по 500 рублів за кілька годин "роботи". Також на захід збирають студентів, яким обіцяють їжу та брендовий одяг.

Зазначається, що у вересні торік на стадіоні "Лужники" проходив схожий мітинг , однак тоді ж "учасникам" обіцяли 1,5 тисячі рублів.