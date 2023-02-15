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Мероприятия в России по случаю годовщины войны являются подготовкой к мобилизации, - Юсов

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Сергей Пышкин

На следующей неделе в России запланирован ряд официальных мер. Кремль подпитывает таким образом пропаганду в преддверии новой волны мобилизации.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Пропаганду надо чем-то подпитывать. Эта череда публичных заявлений, заверений, криков, концертов, они наверняка будут праздновать уже 150 тысяч уничтоженных российских оккупантов на тот момент", - заявил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что официальными мероприятиями враг планирует поддерживать собственные нарративы, заявлять о том, что все якобы идет по плану и российские военные "защищают" страну от всего Запада и НАТО.

"В частности, эта пропагандистская активность это подготовка населения к новым мобилизационным мероприятиям и к новой волне мобилизации. Им объясняют, почему они должны молча идти на убой выполняя какие-то непонятные указания кремлевских старцев. Это, видимо, не граждане, это скорее подданные РФ, потому что граждане защищали бы собственные права и ставили бы качество вопроса. Возможно, и до этого также дойдет", - пояснил Юсов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российский диктатор готовит "праздник" к годовщине полномасштабного вторжения на территорию Украины. Однако в этот раз массовке заплатят несколько меньше.

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