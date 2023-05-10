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На заході Японії стався сильний землетрус

Фото: на заході Японії стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У префектурі Ішикава у центральній частині Японії, яка постраждала від потужного землетрусу минулого тижня, знову було зафіксовано підземні поштовхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За даними метеорологічного агентства Японії, сила землетрусу на півострові Ното у префектурі Ішикава склала 5 балів. Епіцентр землетрусу залягав біля узбережжя у Японському морі на глибині близько 10 кілометрів. Після землетрусу повідомлень про можливість виникнення цунамі не надходило.

Повідомляється, що після поштовхів у деяких домоволодіннях потрапляли посуд та меблі, але обійшлося без постраждалих.

Раніше ми писали, що в центральній частині Японії стався сильний землетрус, в результаті якого щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також ряд будівель обрушилися.

Раніше ми писали, що біля берегів Аляски стався землетрус, магнітуда якого склала 6,2 бали за шкалою Ріхтера.

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Японія