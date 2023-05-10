На западе Японии произошло сильное землетрясение

В префектуре Ишикава в центральной части Японии, которая пострадала от мощного землетрясения на прошлой неделе, снова были зафиксированы подземные толчки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По данным метеорологического агентства Японии, сила землетрясения на полуострове Ното в префектуре Ишикава составила 5 баллов. Эпицентр землетрясения залегал у побережья в Японском море на глубине около 10 километров. После землетрясения сообщений о возможности возникновения цунами не поступало. Сообщается, что после толчков в некоторых домовладениях попадала посуда и мебель, но обошлось без пострадавших.