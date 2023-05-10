На заході Японії стався сильний землетрус

У префектурі Ішикава у центральній частині Японії, яка постраждала від потужного землетрусу минулого тижня, знову було зафіксовано підземні поштовхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За даними метеорологічного агентства Японії, сила землетрусу на півострові Ното у префектурі Ішикава склала 5 балів. Епіцентр землетрусу залягав біля узбережжя у Японському морі на глибині близько 10 кілометрів. Після землетрусу повідомлень про можливість виникнення цунамі не надходило. Повідомляється, що після поштовхів у деяких домоволодіннях потрапляли посуд та меблі, але обійшлося без постраждалих.