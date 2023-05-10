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На западе Японии произошло сильное землетрясение

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Токио, Среда 10 мая 2023 07:19
На западе Японии произошло сильное землетрясение Фото: на западе Японии произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В префектуре Ишикава в центральной части Японии, которая пострадала от мощного землетрясения на прошлой неделе, снова были зафиксированы подземные толчки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По данным метеорологического агентства Японии, сила землетрясения на полуострове Ното в префектуре Ишикава составила 5 баллов. Эпицентр землетрясения залегал у побережья в Японском море на глубине около 10 километров. После землетрясения сообщений о возможности возникновения цунами не поступало.

Сообщается, что после толчков в некоторых домовладениях попадала посуда и мебель, но обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что в центральной части Японии произошло сильное землетрясение, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и 21 получили ранения, также ряд зданий обрушились.

Ранее мы писали, что у берегов Аляски произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,2 балла по шкале Рихтера.

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