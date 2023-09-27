На заході очікується туман, повітря прогріється до +28: погода на завтра

Завтра, 28 вересня, по усій території України очікується невелика хмарність, втім, без опадів. В західних й Житомирській області вночі та вранці туман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Невелика хмарність. Без опадів; у західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман", - пише пресслужба. Зазначається, що вітер північно-східний (у західних областях - південно-східний), 5-10 м/с, вдень в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +10 до +12 вночі й від +22 до +27 вдень;

на півночі коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +22 до +26 вдень;

на півдні коливатиметься від +14 до +19 вночі й від +25 до +28 вдень;

на сході коливатиметься від +10 до +17 вночі й від +23 до +28 вдень. Фото: погода на 28 вересня (meteo.gov.ua) Погода в Києві та області "Невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с", - пише пресслужба. Температура в області вночі +9 - +14, вдень +23 - +28, а в Києві - вночі +10 - +12, вдень близько +24-26. "Зверніть увагу, 28-30 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додає пресслужба.