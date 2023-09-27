На западе ожидается туман, воздух прогреется до +28: погода на завтра

Завтра, 28 сентября, по всей территории Украины ожидается небольшая облачность, впрочем, без осадков. В западных и Житомирской области ночью и утром туман.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Небольшая облачность. Без осадков; в западных и Житомирской областях ночью и утром местами туман", - пишет пресс-служба. Отмечается, что ветер северо-восточный (в западных областях - юго-восточный), 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура: на западе будет колебаться от +10 до +12 ночью и от +22 до +27 днем;

на севере будет колебаться от +9 до +12 ночью и от +22 до +26 днем;

на юге будет колебаться от +14 до +19 ночью и от +25 до +28 днем;

на востоке будет колебаться от +10 до +17 ночью и от +23 до +28 днем. Фото: погода на 28 сентября (meteo.gov.ua) Погода в Киеве и области "Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +9 - +14, днем +23 - +28, а в Киеве - ночью +10 - +12, днем около +24-26. "Обратите внимание, 28-30 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавляет пресс-служба.