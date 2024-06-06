На заході очікується негода, а на решті територій до +30: погода на завтра

Завтра, 7 червня, у більшості західних областей очікуються дощі, сильний вітер та гроза. На решті територій без опадів, повітря прогріється до +30.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність.У більшості областей без опадів, в західних, Вінницькій та Житомирській вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - пише Укргідрометцентр.
Вітер очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 7 червня (facebook.com/UkrHMC)
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від +12 до +17, а вдень від +23 до +28. У Києві вночі від +15 до +17, а вдень від +25 до +27.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цьогорічне літо у Європі очікується щонайменше дуже теплим у більшій частині континенту. Подекуди людям обіцяють справжню спеку.
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