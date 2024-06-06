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На заході очікується негода, а на решті територій до +30: погода на завтра

Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 7 червня, у більшості західних областей очікуються дощі, сильний вітер та гроза. На решті територій без опадів, повітря прогріється до +30.

"Мінлива хмарність.У більшості областей без опадів, в західних, Вінницькій та Житомирській вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - пише Укргідрометцентр. 

Вітер очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +13 до +15 вночі й від +22 до +27 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +25 до +28 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +27 до +31 вдень;
  • на сході коливатиметься від +17 до +20 вночі й від +25 до +29 вдень.

Фото: погода на 7 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від +12 до +17, а вдень від +23 до +28. У Києві вночі від +15 до +17, а вдень від +25 до +27.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цьогорічне літо у Європі очікується щонайменше дуже теплим у більшій частині континенту. Подекуди людям обіцяють справжню спеку.

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