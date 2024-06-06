На западе ожидается непогода, а на остальных территориях до +30: погода на завтра

Напомним, РБК-Украина писало о том, что нынешнее лето в Европе ожидается по меньшей мере очень теплым в большей части континента. Кое-где людям обещают настоящую жару.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.