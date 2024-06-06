На западе ожидается непогода, а на остальных территориях до +30: погода на завтра

Завтра, 7 июня, в большинстве западных областей ожидаются дожди, сильный ветер и гроза. На остальной территории без осадков, воздух прогреется до +30.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
"Переменная облачность. В большинстве областей без осадков, в западных, Винницкой и Житомирской днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - пишет Укргидрометцентр.
Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 7 июня (facebook.com/UkrHMC)
"Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от +12 до +17, а днем от +23 до +28. В Киеве ночью от +15 до +17, а днем от +25 до +27.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что нынешнее лето в Европе ожидается по меньшей мере очень теплым в большей части континента. Кое-где людям обещают настоящую жару.
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