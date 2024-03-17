На заході очікується мокрий сніг та ожеледиця, на решті територій дощитиме: погода на завтра

Завтра, 18 березня, на заході України можливий мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. На решті територій дощитиме.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно. В західних областях невеликий мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. В Карпатах помірний сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. На решті території дощ, у північних та центральних областях з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях 7-12° тепла", - пише пресслужба.
Як пише Укргідрометцентр, на дорогах західних областей можлива ожеледиця. Зокрема туман можливий у південно-східній частині України вночі та вранці.
Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 18 березня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Хмарно, дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -1 до +4, а вдень від +2 до +7. У Києві тим часом вночі від 0 до +2, а вдень від +3 до +5.
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