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На западе ожидается мокрый снег и гололедица, на остальных территориях дождb: погода на завтра

Фото: погода на завтра, 18 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 18 марта, на западе Украины возможен мокрый снег и гололедица на дорогах. На остальных территориях будет идти дождь.

"Облачно. В западных областях небольшой мокрый снег; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. В Карпатах умеренный снег, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°. На остальной территории дождь, в северных и центральных областях с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла, в южной части, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях 7-12° тепла", - пишет пресс-служба.

Как пишет Укргидрометцентр, на дорогах западных областей возможна гололедица. В частности туман возможен в юго-восточной части Украины ночью и утром. 

Ветер северо-западный, на Левобережье южный, 5-10 м/с.
Температура:

  • на западе будет колебаться от -2 до +1 ночью и от +1 до +6 днем;
  • на севере будет колебаться от 0 до +4 ночью и от +3 до +10 днем;
  • на юге будет колебаться от +3 до +6 ночью и от +8 до +12 днем;
  • на востоке будет колебаться от +2 до +5 ночью и от +8 до +12 днем.

Фото: погода на 18 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно, дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -1 до +4, а днем от +2 до +7. В Киеве тем временем ночью от 0 до +2, а днем от +3 до +5.

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