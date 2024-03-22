На заході місцями дощі, повітря в країні прогріється до +15: погода на завтра

Завтра, 23 березня, в низці областей на заході України очікуються дощі. Місцями в країні прогріє до +15.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Без опадів, лише вдень на Львівщині, Волині, Рівненщині та місцями в північних областях невеликий дощ", - пише пресслужба.
Вітер очікується переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 23 березня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність. Без опадів, місцями по області невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +1 до +6, а вдень від +8 до +13. У Києві вночі від +3 до +5, а вдень від +11 до +13.
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