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На заході місцями дощі, повітря в країні прогріється до +15: погода на завтра

Фото: погода на завтра, 23 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 23 березня, в низці областей на заході України очікуються дощі. Місцями в країні прогріє до +15.

"Без опадів, лише вдень на Львівщині, Волині, Рівненщині та місцями в північних областях невеликий дощ", - пише пресслужба.

Вітер очікується переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +4 до +5 вночі й від +11 до +15 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +2 до +5 вночі й від +10 до +13 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +0 до +3 вночі й від +10 до +14 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +9 до +12 вдень.

Фото: погода на 23 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Без опадів, місцями по області невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +1 до +6, а вдень від +8 до +13. У Києві вночі від +3 до +5, а вдень від +11 до +13. 

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Погода в Україні