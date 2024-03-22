На западе местами дожди, воздух в стране прогреется до +15: погода на завтра

Завтра, 23 марта, в ряде областей на западе Украины ожидаются дожди. Местами в стране прогреет до +15.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Без осадков, только днем во Львовской области, Волыни, Ровенской области и местами в северных областях небольшой дождь", - пишет пресс-служба.
Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 23 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность. Без осадков, местами по области небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +1 до +6, а днем от +8 до +13. В Киеве ночью от +3 до +5, а днем от +11 до +13.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.