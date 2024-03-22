На заході місцями дощі, повітря в країні прогріється до +15: погода на завтра

Завтра, 23 березня, в низці областей на заході України очікуються дощі. Місцями в країні прогріє до +15.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

"Без опадів, лише вдень на Львівщині, Волині, Рівненщині та місцями в північних областях невеликий дощ", - пише пресслужба.

Вітер очікується переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від +4 до +5 вночі й від +11 до +15 вдень;

на півночі коливатиметься від +2 до +5 вночі й від +10 до +13 вдень;

на півдні коливатиметься від +0 до +3 вночі й від +10 до +14 вдень;

на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +9 до +12 вдень.

Фото: погода на 23 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Без опадів, місцями по області невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +1 до +6, а вдень від +8 до +13. У Києві вночі від +3 до +5, а вдень від +11 до +13.