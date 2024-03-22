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На западе местами дожди, воздух в стране прогреется до +15: погода на завтра

Пятница 22 марта 2024 14:10
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На западе местами дожди, воздух в стране прогреется до +15: погода на завтра Фото: погода на завтра, 23 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 23 марта, в ряде областей на западе Украины ожидаются дожди. Местами в стране прогреет до +15.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Без осадков, только днем во Львовской области, Волыни, Ровенской области и местами в северных областях небольшой дождь", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +4 до +5 ночью и от +11 до +15 днем;
  • на севере будет колебаться от +2 до +5 ночью и от +10 до +13 днем;
  • на юге будет колебаться от +0 до +3 ночью и от +10 до +14 днем;
  • на востоке будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +9 до +12 днем.

На западе местами дожди, воздух в стране прогреется до +15: погода на завтра

Фото: погода на 23 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность. Без осадков, местами по области небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +1 до +6, а днем от +8 до +13. В Киеве ночью от +3 до +5, а днем от +11 до +13.

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