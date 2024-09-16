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На заході і півдні очікуються короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

17 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Винятком стануть Закарпатська, Одеська області та Крим, де можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, завтра очікується вітер східний, 7-12 м/с, у південно-східних областях, на Харківщині та Кіровоградщині подекуди пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів, на заході +9 +14, а вдень повітря прогріється до +22 +27 градусів. При цьому на Закарпатті та Прикарпатті очікується до +16 +21 градуса.

Прогноз погоди у столичному регіоні

У Києві та області завтра прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі на Київщині становитиме +14 +19 градусів, а вдень +22 +27°. У Києві вночі буде +15 +17 градусів, а вдень +24 +26.

Погода в Україні

16 вересня в Україні очікуються дощі та пориви вітру, а температура підніметься до +28°C. У західних і південних областях, а також у Криму буде хмарно з проясненнями, місцями можливі помірні опади. Вночі в Карпатах, Прикарпатті та Одеській області прогнозуються сильні дощі. На решті території опадів не передбачається.

Крім того, сьогодні у Києві та області синоптики оголосили штормове попередження.

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