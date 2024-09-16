Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 16 вересня (Getty Images)

Сьогодні, 16 вересня, в Україні можливі дощі та пориви вітру. Максимально вдень температура підніметься до 28°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

У більшості західних, південних областей та в Криму хмарно з проясненняними, помірні, вночі в Карпатах, на Прикарпатті та Одещині місцями значні дощі; на решті території мінлива хмірність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті 13-18°. Погода у Києві та області Мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°. Погода в Україні 16 вересня (facebook.com/UkrHMC)