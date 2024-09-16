ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 16 вересня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 16 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 вересня, в Україні можливі дощі та пориви вітру. Максимально вдень температура підніметься до 28°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

У більшості західних, південних областей та в Криму хмарно з проясненняними, помірні, вночі в Карпатах, на Прикарпатті та Одещині місцями значні дощі; на решті території мінлива хмірність, без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті 13-18°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 16 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Негода в Одесі

15 вересня в Одесі пройшла потужна злива, гримів грім. Видимість під час дощу була 200-500 метрів. Вулиці міста миттєво залило водою.

Комунальники, судячи з кадрів, вийшли на вулиці під час дощу, щоб прочистити зливи, щоб вода не застоювалася на дорогах. Були кадри, де видно, як дівчина рятується від дощу, сидячи на даху авто.

Мер Одеси Геннадій Труханов пізніше розповів, що випала майже двотижнева норма дощових опадів -19 мм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Стрілянина поблизу Трампа. ФБР розслідує "те, що схоже на спробу вбивства"
Стрілянина поблизу Трампа. ФБР розслідує "те, що схоже на спробу вбивства"
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США