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У Києві та області оголосили штормове попередження

Понеділок 16 вересня 2024 15:00
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У Києві та області оголосили штормове попередження Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Київській області та столиці. У найближчу годину, з утриманням до кінця дня 16 вересня, очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 вересня пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки (І рівень).

Громадян закликають бути обережними, уникати перебування біля старих дерев, рекламних щитів та інших конструкцій, що можуть бути небезпечними під час сильного вітру.

Перший рівень небезпечності, який оголошує Укргідрометцентр, означає, що метеорологічні умови можуть призвести до певних незручностей або пошкоджень. Однак, зазвичай, такі явища не становлять серйозної загрози життю та здоров'ю людей.

Погода в Україні

16 вересня в Україні прогнозуються дощі та пориви вітру, максимальна температура до +28 градусів. У західних, південних областях та Криму хмарно з проясненнями, місцями помірні опади, вночі в Карпатах, Прикарпатті та Одеській області можливі сильні дощі. На решті території без опадів.

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