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На западе и юге ожидаются кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

17 сентября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Исключением станут Закарпатская, Одесская области и Крым, где возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, завтра ожидается ветер восточный, 7-12 м/с, в юго-восточных областях, на Харьковщине и Кировоградщине местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов, на западе +9 +14, а днем воздух прогреется до +22 +27 градусов. При этом на Закарпатье и Прикарпатье ожидается до +16 +21 градуса.

Прогноз погоды в столичном регионе

В Киеве и области завтра прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью на Киевщине составит +14 +19 градусов, а днем +22 +27°. В Киеве ночью будет +15 +17 градусов, а днем +24 +26.

Погода в Украине

16 сентября в Украине ожидается дождь и порывы ветра, а температура поднимется до +28°C. В западных и южных областях, а также в Крыму облачно с прояснениями, местами возможны умеренные осадки. Ночью в Карпатах, Прикарпатье и в Одесской области прогнозируются сильные дожди. На остальной территории осадков не предполагается.

Кроме того, сегодня в Киеве и области синоптики объявили штормовое предупреждение.

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Погода в Украине