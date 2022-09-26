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На Заході є ті, хто "виступає за продовження війни, щоб послабити Росію", - МЗС Туреччини

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Понеділок 26 вересня 2022 12:18
На Заході є ті, хто "виступає за продовження війни, щоб послабити Росію", - МЗС Туреччини Фото: Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

На Заході є ті, хто підтримує продовження війни на території України, оскільки це може послабити Росію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Під час свого візиту до Японії, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що "деякі актори на Заході виступають за продовження війни, щоб послабити Росію".

"Ці актори вважають, що продовження війни послабить Росію. Однак факт у тому, що основну шкоду зазнає Україна", - заявив Чавушоглу .

За словами міністра, світ перебуває в "періоді невизначеності", а війна Росії на території України "розхитує баланс сил у світі та посилює протиріччя між провідними державами".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Росія наразі має великі запаси живої сили, через що завершити війну до кінця року буде майже неможливо.

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