Реальність більш жорстока: Подоляк відповів, чи вдасться завершити війну до кінця року

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю для Report.

"Ми хотіли б закрити цю тему, і не тільки референдуму, а й загалом питання окупації з боку РФ і повного звільнення наших територій. Але реальність більш жорстока, і це життя. Треба розуміти, що хочу особливо відзначити, що у Росії великі резерви живої сили, і зараз оголошено мобілізацію. Росія не шкодуватиме людей, яких буде "витрачати" на цю війну", - заявив Подоляк.

Після програшу на харківському напрямку, політична еліта Росії почала розуміти, що вона може пограти й війну, а країни світу переконалися в слабкості російської армії та військово-промислового комплексу ворога.

"У Росії немає на сьогодні талановитих полководців, стратегів і тактичних командирів. Я б сказав, що Росія не була повністю готова до цієї війни", - додав Подоляк.

Радник голови Офісу президента зауважив, що попри усе Росія й надалі має велику кількість ресурсів. Йдеться про живу силу, техніку та боєприпаси.

"На жаль, нам доводиться звільняти наші території ціною життів наших людей, і це не короткостроковий процес. Звичайно, ми хотіли б сказати, що території України будуть звільнені до зими, до Нового року. Я можу тільки сказати: "Дай Бог!", - відзначив Подоляк.