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На заході дощі та грози, а на решті територій - без опадів: погода на завтра

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Четвер 03 серпня 2023 14:53
На заході дощі та грози, а на решті територій - без опадів: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, завтра, 4 серпня, очікуються короткочасні дощі й грози в більшості західних областей. На решті територій без опадів, температура повітря прогріється до +33 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"У більшості західних областей, вдень і на Житомирщині мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози; на решті території малохмарно, без опадів", - пише пресслужба.

Вітер, як пише пресслужба, очікується південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +15 до +19 вночі й від +26 до +31 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +16 до +20 вночі й від +30 до +33 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +21 до +33 вдень;
  • на сході коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +29 до +31 вдень.

На заході дощі та грози, а на решті територій - без опадів: погода на завтра

Фото: прогноз погоди на 4 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Малохмарно, без опадів. Вітер переважно південний 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +15 - +20, вдень +30 - +33, а в Києві - вночі +18 - +20, вдень +31 - +33.

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