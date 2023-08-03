На заході дощі та грози, а на решті територій - без опадів: погода на завтра

В Україні, завтра, 4 серпня, очікуються короткочасні дощі й грози в більшості західних областей. На решті територій без опадів, температура повітря прогріється до +33 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"У більшості західних областей, вдень і на Житомирщині мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози; на решті території малохмарно, без опадів", - пише пресслужба. Вітер, як пише пресслужба, очікується південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +15 до +19 вночі й від +26 до +31 вдень;

на півночі коливатиметься від +16 до +20 вночі й від +30 до +33 вдень;

на півдні коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +21 до +33 вдень;

на сході коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +29 до +31 вдень. Фото: прогноз погоди на 4 серпня (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві та області "Малохмарно, без опадів. Вітер переважно південний 5-10 м/с", - пише пресслужба. Температура в області вночі +15 - +20, вдень +30 - +33, а в Києві - вночі +18 - +20, вдень +31 - +33.