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На западе дожди и грозы, а на остальных территориях - без осадков: погода на завтра

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Четверг 03 августа 2023 14:53
На западе дожди и грозы, а на остальных территориях - без осадков: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине, 4 августа, ожидаются кратковременные дожди и грозы в большинстве западных областей. На остальных территориях без осадков, температура воздуха прогреется до +33 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"В большинстве западных областей, днем и в Житомирской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы; на остальной части территорий малооблачно, без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер, как пишет пресс-служба, ожидается южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +15 до +19 ночью и от +26 до +31 днем;
  • на севере будет колебаться от +16 до +20 ночью и от +30 до +33 днем;
  • на юге будет колебаться от +18 до +21 ночью и от +21 до +33 днем;
  • на востоке будет колебаться от +17 до +21 ночью и от +29 до +31 днем.

На западе дожди и грозы, а на остальных территориях - без осадков: погода на завтра

Фото: прогноз погоды на 4 августа (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно южный 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +15 - +20, днем +30 - +33, а в Киеве - ночью +18 - +20, днем +31 - +33.

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