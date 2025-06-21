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На заході до +23, а на решті територій можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей, крім західних, можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні 

"Хмарно з проясненнями. Вночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, вдень в Україні, крім заходу, невеликі короткочасні дощі", - пише Укргідрометцентр. 

Вітер очікується північно-західний, від 7 до 12 м/с. 

Температура:

  • на заході коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +20 до +23 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +9 до +13 вночі й від +17 до +21 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +12 до +17 вночі й від +21 до +23 вдень;
  • на сході коливатиметься від +10 до +13 вночі й від +19 до +21 вдень.

Фото: погода на 21 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві 

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Також можливий невеликий короткочасний дощ. 

Вночі в області температура коливатиметься від +8 до +13, а вдень - від +16 до +21. У Києві ж вночі - від +11 до +13, а вдень - близько +20. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Віра Балабуха в інтерв'ю агентству розповіла про те, як повномасштабна війна пришвидшує зміну клімату на території країни.

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Погода в Україні