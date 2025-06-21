На заході до +23, а на решті територій можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей, крім західних, можливі короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.
"Хмарно з проясненнями. Вночі у північних, Черкаській та Кіровоградській областях, вдень в Україні, крім заходу, невеликі короткочасні дощі", - пише Укргідрометцентр.
Вітер очікується північно-західний, від 7 до 12 м/с.
Температура:
Фото: погода на 21 червня (facebook.com/UkrHMC)
У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Також можливий невеликий короткочасний дощ.
Вночі в області температура коливатиметься від +8 до +13, а вдень - від +16 до +21. У Києві ж вночі - від +11 до +13, а вдень - близько +20.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Віра Балабуха в інтерв'ю агентству розповіла про те, як повномасштабна війна пришвидшує зміну клімату на території країни.
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