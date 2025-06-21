На западе до +23, а на остальных территориях возможны дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Вера Балабуха в интервью агентству рассказала о том, как полномасштабная война ускоряет изменение климата на территории страны.

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