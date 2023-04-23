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Для захисту від Китаю: Японія прискорить виробництво підводних дронів

Фото: Японія розробляє підводні дрони, щоб захищатись від Китаю (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Японія сприятиме прискореній розробці та виробництва безпілотних підводних дронів для зміцнення безпеки в морі через зростання військової загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Кораблі китайської берегової охорони останнім часом неодноразово входили в японські територіальні води в Східно-Китайському морі в районі контрольованих Токіо островів Сенкаку, на які претендує Пекін.

Територіальна суперечка стосовно цих кількох безлюдних островів залишається одним із чинників, що найбільше впливають на посилення напруженості у японсько-китайських відносинах.

У підготовленому урядом прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди проєкті нової стратегії океанічної політики країни йдеться, що з метою посилення безпеки в морі Японія прискорить розробку й виробництво безпілотних підводних апаратів, призначених для ведення спостереження та розвідки.

Раніше ми повідомяли, Японія готується збивати північнокорейську розвідувальну ракету у разі їх пуску.

Нагадаємо, Японія надала понад 450 мільйонів доларів Світовому банку для допомоги Україні.

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ЯпоніяКитайдрони