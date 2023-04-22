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Японія направила в Світовий банк майже півмільярда доларів для України

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Японія, Субота 22 квітня 2023 23:19
Японія направила в Світовий банк майже півмільярда доларів для України Фото: Японія направила в Світовий банк понад 450 мільйонів доларів для України (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Японія надала понад 450 мільйонів доларів допомоги для Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Світового банку.

Уряд Японії оголосив про внесок у розмірі 471 мільйона доларів США до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України на підтримку надання допомоги Україні.

Цей внесок є частиною зобов’язань в розмірі 5,5 мільярдів доларів США, які Японія взяла в лютому, щоб допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури та підтримати народ України у відбудові.

З обіцяної суми, 5 мільярдів доларів США це кредитне покриття, яке підтримає позики Світового банку для України в наступному році.

"Японія продовжує підтримувати Україну та український народ... Ми тісно співпрацюємо зі Світовим банком у наданні підтримки Україні. Ми очікуємо, що наші внески будуть ефективно використані для задоволення найбільш нагальних потреб України з ремонту критично важливої інфраструктури", - заявив Кентаро Огата, заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав проекти у відновленні України, які профінансує Світовий банк.

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