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Для защиты от Китая: Япония ускорит производство подводных дронов

Фото: Япония разрабатывает подводные дроны, чтобы защищаться от Китая (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Япония будет способствовать ускоренной разработке и производству беспилотных подводных дронов для укрепления безопасности в море из-за роста военной угрозы со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Корабли китайской береговой охраны в последнее время неоднократно входили в японские территориальные воды в Восточно-Китайском море в районе контролируемых Токио островов Сэнкаку, на которые претендует Пекин.

Территориальный спор в отношении этих нескольких безлюдных островов остается одним из факторов, наиболее влияющих на усиление напряженности в японско-китайских отношениях.

В подготовленном правительством премьер-министра Японии Фумио Кишиды проекте новой стратегии океанической политики страны говорится, что в целях усиления безопасности в море Япония ускорит разработку и производство беспилотных подводных аппаратов, предназначенных для ведения наблюдения и разведки.

Ранее мы сообщили, что Япония готовится сбивать северокорейскую разведывательную ракету в случае их пуска.

Напомним, Япония предоставила более 450 миллионов долларов Всемирному банку для помощи Украине.

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