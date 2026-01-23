Захисту стане більше: Україна замовила 18 сучасних систем ППО IRIS‑T для фронту

За його словами, Україна вже експлуатує дев’ять вогневих установок IRIS‑T, і додаткове замовлення допоможе краще захистити критично важливі об’єкти та території на фронті.

Генеральний директор Diehl Defence відзначив, що системи IRIS‑T SLM та SLS вважаються одними з найсучасніших стаціонарних систем ППО у Європі. Україна активно використовує їх для захисту критично важливої інфраструктури від атак Росії, збиваючи крилаті ракети та безпілотники, зокрема іранські Shahed.

Німецькі чиновники неодноразово відзначали IRIS‑T як одну з найефективніших західних систем у арсеналі України. Ще б пак, ракети IRIS-T вирізняються високою маневровістю та здатні вражати цілі як на зустрічних курсах, так і під час переслідування.

Що відомо про модернізацію IRIS‑T

До речі, компанія Diehl Defence планує розширити виробництво систем IRIS‑T SLM та IRIS‑T SLS, щоб задовольнити зростаючий попит. У середньостроковій перспективі виробництво планується збільшити до 16 вогневих установок приблизно за два роки, а у 2026 році компанія має намір виготовити до десяти установок.

"Якщо ж ми побачимо більший попит з боку наших клієнтів, можемо ще більше наростити виробництво", - зазначив Раух.

Раух також додав, що виробництво ракет для IRIS‑T SLM зросло в десять разів з 2021 року, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і компанія готова нарощувати обсяги у разі додаткових замовлень.

Крім того, Diehl Defence працює над новою ракетою IRIS‑T SLX, дальність польоту якої становитиме 80 кілометрів. За словами Рауха, Німеччина вже висловила зацікавленість у цій ракеті, а Єгипет зробив перше замовлення. Очікується, що серійне виробництво IRIS‑T SLX почнеться у 2029 році.