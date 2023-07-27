ua en ru
Пт, 28 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для захисту Одеси. Україна залучила партнерів до пошуку систем ППО, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 липня 2023 23:30
Для захисту Одеси. Україна залучила партнерів до пошуку систем ППО, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна активно шукає системи протиповітряної оборони для захисту Одеси та всього Півдня від ворожих ракет та дронів-камікадзе.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто вже приєднався до цієї роботи з нами", - зазначив президент України.

Глава держави також зазначив, що заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі, по області.

"Тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалася знищити, відчувається, що наші люди, наш дух усе одно сильніші. Сильніші, ніж російський терор", - додав Зеленський.

Обстріли росіян Одеської області

Російські війська в останні тижні, після виходу РФ із "зернової угоди", суттєво посилили комбіновані удари із застосуванням ракет різних типів та дронів-камікадзе по інфраструктурі Одеської та Миколаївської області, зокрема по морських портах та зернових терміналах.

Зокрема, у ніч проти 23 липня російські окупанти випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО збили 9 із них. Це був один із наймасовіших обстрілів Одеси з початку повномасштабної війни.

Російські ракети потрапили до історичного центру міста. Пошкоджено понад 20 пам'яток, зокрема частково зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. Внаслідок удару відомо про двох загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Одеса ПВО Вторгнення Росії до України
NEWS
Українські військові звільнили Старомайорське
Українські військові звільнили Старомайорське
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків