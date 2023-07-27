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Для защиты Одессы. Украина привлекла партнеров к поиску систем ПВО, - Зеленский

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Киев, Четверг 27 июля 2023 23:30
Для защиты Одессы. Украина привлекла партнеров к поиску систем ПВО, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина активно ищет системы противовоздушной обороны для защиты Одессы и всего Юга от вражеских ракет и дронов-камикадзе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами", - отметил президент Украины.

Глава государства также отметил, что заслушал доклад по ликвидации последствий российских ударов по Одессе, по области.

"Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух все равно сильнее. Сильнее русского террора", - добавил Зеленский.

Обстрелы россиян Одесской области

Российские войска в последние недели, после выхода РФ из "зерновой сделки", существенно усилили комбинированные удары с применением ракет разных типов и дронов-камикадзе по инфраструктуре Одесской и Николаевской области, в частности по морским портам и зерновым терминалам.

В частности, в ночь на 23 июля российские оккупанты выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов. Силы ПВО сбили 9 из них. Это был один из самых массовых обстрелов Одессы с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр города. Повреждено более 20 памятников, в частности частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. В результате удара известно о двух погибших.

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