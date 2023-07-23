Масштабний обстріл Одеси. Російські ракети пошкодили 25 пам'яток архітектури

Ракетний удар окупантів по центру Одесі пошкодив 25 пам'яток архітектури. Серед них Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

Він уточнив, що станом на 14:00 відомо про пошкодження 25 пам'яток. Фахівці ще продовжують працювати на місці ракетних ударів.

Серед пошкоджених пам'яток будівлі XIX-XX століть:

Будинок Чижевича;

Будинок Папудової;

Будинок Заблудовського;

Будинок Гагаріна;

Будинок Януша;

Будинок Жданової;

Будинок Рассель дель Турко;

Будинок Масса;

Особняк Манук-Бея;

Будинок Ковалевського

Будинок Порро;

Будинок Машевського та інші.

"Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами", - зазначив Кіпер.

Масовий удар по Одесі

Цієї ночі російські окупанти випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО збили 9 з них. Це стало наймасовішою атакою міста від початку повномасштабної війни.

Російські ракети влучили в історичний центр Одеси. Зокрема, був частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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