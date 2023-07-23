ua ru
Нд, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Масштабний обстріл Одеси. Російські ракети пошкодили 25 пам'яток архітектури

Новость на русском →
Одеса, Неділя 23 липня 2023 15:18
Масштабний обстріл Одеси. Російські ракети пошкодили 25 пам'яток архітектури Фото: російські ракети пошкодили 25 пам'яток архітектури в Одесі (t.me/odesacityofficial)
Автор: Наталія Юрченко

Ракетний удар окупантів по центру Одесі пошкодив 25 пам'яток архітектури. Серед них Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

Він уточнив, що станом на 14:00 відомо про пошкодження 25 пам'яток. Фахівці ще продовжують працювати на місці ракетних ударів.

Серед пошкоджених пам'яток будівлі XIX-XX століть:

  • Будинок Чижевича;
  • Будинок Папудової;
  • Будинок Заблудовського;
  • Будинок Гагаріна;
  • Будинок Януша;
  • Будинок Жданової;
  • Будинок Рассель дель Турко;
  • Будинок Масса;
  • Особняк Манук-Бея;
  • Будинок Ковалевського
  • Будинок Порро;
  • Будинок Машевського та інші.

"Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами", - зазначив Кіпер.

Масовий удар по Одесі

Цієї ночі російські окупанти випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО збили 9 з них. Це стало наймасовішою атакою міста від початку повномасштабної війни.

Російські ракети влучили в історичний центр Одеси. Зокрема, був частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ракети ракетна атака Війна в Україні Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу
Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста