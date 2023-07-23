Масштабний обстріл Одеси. Російські ракети пошкодили 25 пам'яток архітектури
Ракетний удар окупантів по центру Одесі пошкодив 25 пам'яток архітектури. Серед них Спасо-Преображенський кафедральний собор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.
Він уточнив, що станом на 14:00 відомо про пошкодження 25 пам'яток. Фахівці ще продовжують працювати на місці ракетних ударів.
Серед пошкоджених пам'яток будівлі XIX-XX століть:
- Будинок Чижевича;
- Будинок Папудової;
- Будинок Заблудовського;
- Будинок Гагаріна;
- Будинок Януша;
- Будинок Жданової;
- Будинок Рассель дель Турко;
- Будинок Масса;
- Особняк Манук-Бея;
- Будинок Ковалевського
- Будинок Порро;
- Будинок Машевського та інші.
"Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами", - зазначив Кіпер.
Масовий удар по Одесі
Цієї ночі російські окупанти випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО збили 9 з них. Це стало наймасовішою атакою міста від початку повномасштабної війни.
Російські ракети влучили в історичний центр Одеси. Зокрема, був частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.
Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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