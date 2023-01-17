Виснаження системи української ППО не буде, - Кевлюк

Він також зауважив, що росіяни продовжують завдавати ударів по об'єктам енергетики, проте атак на позиції Сил протиповітряної оборони немає.

"Ракети зенітні у нас не закінчаться. Союзники їх як постачали, так і постачатимуть, навіть ще більше, ніж раніше. Відповідно, виснаження системи ППО не настане", - зазначив експерт.

Кевлюк також пояснив, що російська авіація на сьогодні не здатна вжити нових заходів, наприклад, завдавати ударів, залітаючи на територію України.

За його словами, після втрати 300 ударних літаків і щонайменше 350-400 пілотів Росія зіткнулася з проблемою: "на чому літати, і хто має застосовувати звичайні гравітаційні боєприпаси".

"Воювати проти винищувачів, які рік набували досвіду повітряних боїв, поступаючись технічно, але перемагаючи тактично, навчилися перехоплювати всі типи цілей - від "Шахедів" до крилатих ракет - покликаний із запасу пілот таких чудес демонструвати не може. Тому будуть подальші ракетні обстріли критичної інфраструктури , у кращому випадку - бомбові удари по передньому краю некерованими боєприпасами. На більше вони сьогодні не здатні", - сказав експерт.

Крім того Кевлюк пояснив, навіщо ворог продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру України, якщо така тактика не працює.

"Взимку це критично, адже коли електронасос не качає з котельні гарячу воду в будинок - вдома холодно, жити там не дуже хочеться. Противник не досягає мети своїх дій, але не залишає надію, що він зрештою потрапить у якесь таке місце, внаслідок чого різко все зупиниться", - пояснив він.

Водночас він зазначив, що українці могли опинитися у скрутному становищі, якби союзники не передавали обладнання для енергооб'єктів.