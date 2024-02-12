Захист від ворожих атак. Японія надає Україні "ґрунтову броню" для енергетики

"Ви щоденно захищаєте важливі об’єкти та продовжуєте працювати попри удари Росії. Я радий бачити, що перші габіони, які в Японії ми називаємо "Ґрунтова броня", уже прибули до вас. Ці габіони довели свої високі противибухові якості та використовуються японськими Силами Самооборони. Позиція Японії щодо підтримки вашої країни не похитнеться, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ до перемоги і надалі", - заявив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, раніше Україна від Японії отримала автотрансформатори, газові турбіни та допомогу у захисних спорудах. Також Японія є партнером України у реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського, важливими складовими якої є енергетична, радіаційна та ядерна безпека.

Відомо, що отримані габіони будуть розповсюджені по всіх лінійно-виробничих управліннях Оператора ГТС України. Особливо важливими вони будуть у прифронтових регіонах.

Решту габіонів Оператор ГТС отримає найближчим часом. Захисні споруди будуть встановлюватися одразу після прибуття на об’єкти для посилення захисту від можливих ворожих атак.

Допомога Японії Україні

Раніше ми писали, що за словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канди, країна продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.

Також ми писали, що Японія передасть Україні обладнання для допомоги енергосектору.

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