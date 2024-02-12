Защита от вражеских атак. Япония предоставит Украине "грунтовую броню" для энергетики

"Вы ежедневно защищаете важные объекты и продолжаете работать, несмотря на удары России. Я рад видеть, что первые габионы, которые в Японии мы называем "Грунтовая броня", уже прибыли к вам. Эти габионы доказали свои высокие противовзрывные качества и используются японскими Силами Самообороны. Позиция Японии относительно поддержки вашей страны не пошатнется, и мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ до победы и в дальнейшем", - заявил посол Японии в Украине Кунинори Мацуда.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, ранее Украина от Японии получила автотрансформаторы, газовые турбины и помощь в защитных сооружениях. Также Япония является партнером Украины по реализации Формулы мира президента Владимира Зеленского, важной составляющей которой является энергетическая, радиационная и ядерная безопасность.

Известно, что полученные габионы будут распространены во всех линейно-производственных управлениях Оператора ГТС Украины. Особенно важны они будут в прифронтовых регионах.

Остальные габионы Оператор ГТС получит в ближайшее время. Защитные сооружения будут устанавливаться сразу по прибытии на объекты для усиления защиты от возможных вражеских атак.

Помощь Японии Украине

Ранее мы писали, что, по словам заместителя министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канди, страна продолжит своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине.

Также мы писали, что Япония передаст Украине оборудование для помощи энергосектору.

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