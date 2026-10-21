Захист від сторонніх очей: у ChatGPT з'явилися приховані чати під PIN-кодом

Як працюють приховані чати?

Нова функція покликана захистити приватні дані користувачів під час спільного використання пристроїв або демонстрації екрана. Захищені діалоги зникають із бічної панелі, списку закріплених чатів і стандартного пошуку.

Переглянути їх можна у спеціальному розділі Проєкти - Захищені чати, де вони зібрані в окремій папці.

Для відкриття листування на ПК потрібно ввести PIN-код, а на мобільних пристроях iOS та Android підтримується автентифікація через Face ID, Touch ID або стандартне розблокування смартфона.

Функція розгортається для користувачів тарифів Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise та Edu, а також у нових додатках для macOS та Windows.

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Особливості роботи пам’яті та файлів

Захист діалогів змінює спосіб відображення інформації всередині сервісу, але має кілька важливих технологічних нюансів:

Захист файлів: документи, завантажені у захищений чат, приховуються від загального сховища і залишаються доступними лише всередині цієї розмови.

Пам'ять нейромережі: захищений чат може використовувати раніше збережену інформацію з загальної пам’яті, однак нові факти, зафіксовані під час заблокованої сесії, не переходять у загальний профіль користувача.

Обмеження: закриті чати не можна архівувати, закріплювати або ділитися ними через посилання. Також функція недоступна для тимчасових і групових чатів.

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Критичне застереження щодо PIN-коду

В OpenAI наголошують: впровадження PIN-коду не створює наскрізного шифрування (end-to-end) і не змінює загальну політику зберігання даних компанією.

Головна небезпека полягає у втраті коду доступу.

Якщо користувач забуде свій PIN-код, скидання налаштувань безпеки безповоротно видалить усі приховані чати, пов'язані з ним файли та локальні спогади.

Відновити ці дані не зможе навіть служба підтримки OpenAI або адміністратори корпоративних робочих просторів.