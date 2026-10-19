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OpenAI будує власного гуманоїда: Сем Альтман назвав час релізу

10:32 19.10.2026 Пн
3 хв
aimg Ольга Завада
OpenAI будує власного гуманоїда: Сем Альтман назвав час релізу Сем Альтман готує гуманоїдного робота з штучним мозком (колаж: РБК-Україна)
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OpenAI працює над створенням власного гуманоїдного робота. Сем Альтман підтвердив, що "розробка машини у формі людини є логічним кроком для компанії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sources Podcast.

Чому Альтман вибрав людську форму для андроїда?

У подкасті Sources керівник OpenAI пояснив, що вибір людського фактора є практичною необхідністю.

"Дверні ручки, клавіатури, робочі інструменти та загальна інфраструктура розраховані на певний тип тіла", - зазначив Альтман.

Він переконаний, що робот, здатний пересуватися в цих самих приміщеннях, повинен відповідати аналогічним параметрам.

Водночас Альтман наголосив, що "фізична оболонка є менш критичним завданням". Головна складність, на його думку, полягає у розробці цифрового мозку, який змусить це залізо працювати ефективно.

У чому полягає головний виклик для ШІ?

Створення робота-гуманоїда вимагає розв'язання цілого комплексу інженерних і програмних задач.

Для виконання найпростіших побутових дій, акцентує Альтман, пристрій повинен:

  • миттєво обробляти дані з камер і датчиків сенсорів;
  • правильно інтерпретувати текстові або голосові вказівки;
  • точнісінько розраховувати силу та траєкторію кожного руху;
  • адаптуватися до раптових перешкод у реальному середовищі.

"Звичайний підйом чашки вимагає від машини розпізнавання об'єкта, пошуку ручки, розрахунку сили стискання пальців й утримання балансу", - додає він.

Щоб подолати ці бар'єри, компанія відкрила 27 вакансій для фахівців з контролю руху, оцінки стану систем та машинного навчання фізичного ШІ.

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Власне залізо: OpenAI розробляє запчастини для андроїда

Фокус на ПЗ не означає, що апаратна частина залишається без уваги. OpenAI уже розробляє власні електромеханічні приводи.

Ідеться про створення моторів, трансмісій, внутрішніх датчиків і систем охолодження. Крім того, компанія залучає фахівців для налаштування масового виробництва та ланцюгів постачання.

Початкова мета OpenAI полягає у створенні роботів для побудови інфраструктури, а довгострокова - у розробці персонального домашнього помічника.

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Терміни та невизначеність: коли чекати на появу машини?

Зараз розробка перебуває на початковій стадії, тому OpenAI поки не оголошує роздрібні ціни, передплату або дату повноцінного релізу.

Сем Альтман заявив, що компанія очікує показати першу робочу демонстрацію у 2027 році. Проте до масової появи таких андроїдів у повсякденному житті слід буде зачекати щонайменше кілька років.

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