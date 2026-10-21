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Захист від сторонніх очей: у ChatGPT з'явилися приховані чати під PIN-кодом

11:13 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Захист від сторонніх очей: у ChatGPT з'явилися приховані чати під PIN-кодом OpenAI додає PIN-код та Face ID для захисту чатів у ChatGPT (колаж: РБК-Україна)
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OpenAI розпочала поетапне розгортання нової функції Locked chats для користувачів ChatGPT. Інструмент дозволяє приховати обрані розмови із загальної історії, захищаючи доступ до них чотиризначним акаунтним PIN-кодом або біометричними даними.

Про це РБК-Україна інформує з посиланням на OpenAI.

Як працюють приховані чати?

Нова функція покликана захистити приватні дані користувачів під час спільного використання пристроїв або демонстрації екрана. Захищені діалоги зникають із бічної панелі, списку закріплених чатів і стандартного пошуку.

Переглянути їх можна у спеціальному розділі Проєкти - Захищені чати, де вони зібрані в окремій папці.

Для відкриття листування на ПК потрібно ввести PIN-код, а на мобільних пристроях iOS та Android підтримується автентифікація через Face ID, Touch ID або стандартне розблокування смартфона.

Функція розгортається для користувачів тарифів Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise та Edu, а також у нових додатках для macOS та Windows.

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Особливості роботи пам’яті та файлів

Захист діалогів змінює спосіб відображення інформації всередині сервісу, але має кілька важливих технологічних нюансів:

Захист файлів: документи, завантажені у захищений чат, приховуються від загального сховища і залишаються доступними лише всередині цієї розмови.

Пам'ять нейромережі: захищений чат може використовувати раніше збережену інформацію з загальної пам’яті, однак нові факти, зафіксовані під час заблокованої сесії, не переходять у загальний профіль користувача.

Обмеження: закриті чати не можна архівувати, закріплювати або ділитися ними через посилання. Також функція недоступна для тимчасових і групових чатів.

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Критичне застереження щодо PIN-коду

В OpenAI наголошують: впровадження PIN-коду не створює наскрізного шифрування (end-to-end) і не змінює загальну політику зберігання даних компанією.

Головна небезпека полягає у втраті коду доступу.

Якщо користувач забуде свій PIN-код, скидання налаштувань безпеки безповоротно видалить усі приховані чати, пов'язані з ним файли та локальні спогади.

Відновити ці дані не зможе навіть служба підтримки OpenAI або адміністратори корпоративних робочих просторів.

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