Защита от посторонних глаз: у ChatGPT появились скрытые чаты под PIN-кодом

OpenAI начала поэтапное развертывание новой функции Locked chats для пользователей ChatGPT. Инструмент позволяет скрыть выбранные разговоры из всеобщей истории, защищая доступ к ним четырехзначным аккаунтным PIN-кодом или биометрическими данными.

Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на OpenAI .

Как работают скрытые чаты?

Новая функция призвана защитить приватные данные пользователей при совместном использовании устройств или демонстрации экрана. Защищенные диалоги исчезают из боковой панели, списка закрепленных чатов и стандартного поиска.

Просмотреть их можно в специальном разделе Проекты - Защищенные чаты, где они собраны в отдельной папке.

Для открытия переписки на ПК необходимо ввести PIN-код, а на мобильных устройствах iOS и Android поддерживается аутентификация через Face ID, Touch ID или стандартную разблокировку смартфона.

Функция развертывается для пользователей тарифов Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu, а также новых приложений для macOS и Windows.

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Особенности работы памяти и файлов

Защита диалогов изменяет способ отображения информации внутри сервиса, но имеет несколько важных технологических нюансов:

Защита файлов: документы, загруженные в защищенный чат, скрываются от общего хранилища и остаются доступными только внутри этого разговора.

Память нейросети: защищенный чат может использовать ранее сохраненную информацию из общей памяти, однако новые факты, зафиксированные во время заблокированной сессии, не переходят в общий профиль пользователя.

Ограничения: закрытые чаты нельзя архивировать, закреплять или делиться ими через ссылки. Функция также недоступна для временных и групповых чатов.

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Критическая оговорка по PIN-коду

В OpenAI отмечают: внедрение PIN-кода не создает сквозного шифрования (end-to-end) и не изменяет общую политику хранения данных компанией.

Главная опасность заключается в потере кода доступа.

Если пользователь забудет свой PIN-код, сброс настроек безопасности безвозвратно удалит все скрытые чаты, связанные с ним файлы и локальные воспоминания.

Восстановить эти данные не сможет даже служба поддержки OpenAI или администраторы корпоративных рабочих пространств.