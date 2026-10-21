Защита от посторонних глаз: у ChatGPT появились скрытые чаты под PIN-кодом
OpenAI начала поэтапное развертывание новой функции Locked chats для пользователей ChatGPT. Инструмент позволяет скрыть выбранные разговоры из всеобщей истории, защищая доступ к ним четырехзначным аккаунтным PIN-кодом или биометрическими данными.
Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на OpenAI.
Как работают скрытые чаты?
Новая функция призвана защитить приватные данные пользователей при совместном использовании устройств или демонстрации экрана. Защищенные диалоги исчезают из боковой панели, списка закрепленных чатов и стандартного поиска.
Просмотреть их можно в специальном разделе Проекты - Защищенные чаты, где они собраны в отдельной папке.
Для открытия переписки на ПК необходимо ввести PIN-код, а на мобильных устройствах iOS и Android поддерживается аутентификация через Face ID, Touch ID или стандартную разблокировку смартфона.
Функция развертывается для пользователей тарифов Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu, а также новых приложений для macOS и Windows.
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Особенности работы памяти и файлов
Защита диалогов изменяет способ отображения информации внутри сервиса, но имеет несколько важных технологических нюансов:
Защита файлов: документы, загруженные в защищенный чат, скрываются от общего хранилища и остаются доступными только внутри этого разговора.
Память нейросети: защищенный чат может использовать ранее сохраненную информацию из общей памяти, однако новые факты, зафиксированные во время заблокированной сессии, не переходят в общий профиль пользователя.
Ограничения: закрытые чаты нельзя архивировать, закреплять или делиться ими через ссылки. Функция также недоступна для временных и групповых чатов.
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Критическая оговорка по PIN-коду
В OpenAI отмечают: внедрение PIN-кода не создает сквозного шифрования (end-to-end) и не изменяет общую политику хранения данных компанией.
Главная опасность заключается в потере кода доступа.
Если пользователь забудет свой PIN-код, сброс настроек безопасности безвозвратно удалит все скрытые чаты, связанные с ним файлы и локальные воспоминания.
Восстановить эти данные не сможет даже служба поддержки OpenAI или администраторы корпоративных рабочих пространств.