Захист від "Шахедів" та далекобійні дрони для ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки

РЕБ для захисту інфраструктури

Зеленський зазначив, що були детальні доповіді по спроможностях систем РЕБ та по застосуванню РЕБ для захисту інфраструктури.

"Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських "шахедів", - каже президент.

Також були визначені додаткові завдання для ЗСУ та виробників у цій сфері. Найбільш ефективні підходи масштабуватимуться, заявив він.

Нові санкції проти РФ

Головне управління розвідки зробило доповідь по технологічних пріоритетах армії РФ на 2026-2027 роки.

Також йшлося про відповідне постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

"Щодо цього будуть підготовлені наші нові пакети санкцій, ГУР надасть свої пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО. Працюємо і щодо синхронізації наших санкцій в юрисдикціях партнерів", - запевнив Зеленський.

Далекобійні дрони України

На Ставці також визначили основні завдання по забезпеченню українських сил далекобійними дронами на наступний рік.

"Головний критерій - у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари", - уточнив президент.