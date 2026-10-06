Захист від "Шахедів" та далекобійні дрони для ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки

Україна посилено працює над ефективним використанням РЕБ для захисту від дронів. Також пріоритетом залишається виробництво далекобійних безпілотників для ударів по країні-агресорці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після првоедення Ставки Головнокомандувача у Telegram.
Зеленський зазначив, що були детальні доповіді по спроможностях систем РЕБ та по застосуванню РЕБ для захисту інфраструктури.
"Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських "шахедів", - каже президент.
Також були визначені додаткові завдання для ЗСУ та виробників у цій сфері. Найбільш ефективні підходи масштабуватимуться, заявив він.
Головне управління розвідки зробило доповідь по технологічних пріоритетах армії РФ на 2026-2027 роки.
Також йшлося про відповідне постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.
"Щодо цього будуть підготовлені наші нові пакети санкцій, ГУР надасть свої пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО. Працюємо і щодо синхронізації наших санкцій в юрисдикціях партнерів", - запевнив Зеленський.
На Ставці також визначили основні завдання по забезпеченню українських сил далекобійними дронами на наступний рік.
"Головний критерій - у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари", - уточнив президент.
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський доручив військовим та урядовцям посилити захист ключових об’єктів і визначити рубежі прикриття перед атаками РФ.
Крім того, Україна щодня збільшує рівень захисту від російських дронів і ракет. Є домовленості щодо нових оборонних контрактів, каже Зеленський.