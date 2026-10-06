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Защита от "Шахедов" и дальнобойные дроны для ВСУ: Зеленский провел заседание Ставки

19:01 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина усиленно работает над эффективным использованием РЭБ для защиты от дронов. Также приоритетом остается производство дальнобойных беспилотников для ударов по стране-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после проведения Ставки Главнокомандующего в Telegram.

РЭБ для защиты инфраструктуры

Зеленский отметил, что были подробные доклады по способностям систем РЭБ и по применению РЭБ для защиты инфраструктуры.

"Именно этот компонент нашей обороны обеспечивает значительную часть обезвреживания российских "шахедов", - говорит президент.

Также были определены дополнительные задачи ВСУ и производителей в этой сфере. Наиболее эффективные подходы будут масштабироваться, заявил он.

Новые санкции против РФ

Главное управление разведки сделало доклад по технологическим приоритетам армии РФ на 2026-2027 года.

Речь также шла о соответствующих поставках в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.

"В этом отношении будут подготовлены наши новые пакеты санкций, ГУР предоставит свои предложения Кабинету Министров и СНБО. Работаем и по синхронизации наших санкций в юрисдикциях партнеров", - заверил Зеленский.

Дальнобойные дроны Украины

На Ставке также определили основные задачи обеспечения украинских сил дальнобойными дронами на следующий год.

"Главный критерий - у нас должна быть способность зеркально отвечать на российские удары", - уточнил президент.

Ранее РБК-Украина писало, чтоЗеленский поручил военным и правительственным чиновникам усилить защиту ключевых объектов и определить рубежи прикрытия перед атаками РФ.

Кроме того, Украина ежедневно увеличивает уровень защиты от российских дронов и ракет. Есть договоренности о новых оборонных контрактах, говорит Зеленский.

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