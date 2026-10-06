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Зеленський доручив посилити захист ключових об’єктів

14:22 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Зеленський доручив посилити захист ключових об’єктів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський доручив військовим та урядовцям посилити захист ключових об’єктів і визначити рубежі прикриття перед атаками РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського.

За підсумками селектора з ключовими службами президент дав доручення урядовцям та військовим. Основна увага була зосереджена на розподілі засобів захисту неба.

Також йшлося про організацію рубежів прикриття для визначених об’єктів. Йдеться про посилення захисту важливих об’єктів від повітряних атак.

Окремо під час селектора обговорили забезпечення винищувачів F-16. Україна забезпечує їх необхідною амуніцією, засобами перехоплення та протиракетами.

Водночас найскладнішою залишається ситуація з антибалістичним захистом. Його постачання залежить від щоденної співпраці України з партнерами.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про оновлену російську “Герань-4”.

За даними ГУР, восени РФ почала застосовувати версію з новою навігацією та бойовою частиною для ураження мостів і опор повітряних ліній електропередач.

У новій версії дрона з’явилися додаткові системи навігації, зокрема оптико-електронна система, яка допомагає утримувати маршрут.

Також росіяни змінили бойову частину та двигун безпілотника.

Також ми писали, що Росія, ймовірно, почала цьогорічну кампанію ударів по українській енергетиці раніше, ніж зазвичай.

В ISW припустили, що Москва прагне завдати ударів по вже пошкодженій системі до посилення українського захисту від нових балістичних ракет і реактивних дронів.

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