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Системи ППО та ракети: Зеленський заінтригував новими контрактами

21:44 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Системи ППО та ракети: Зеленський заінтригував новими контрактами Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна щодня збільшує рівень захисту від російських дронів і ракет. Є домовленості щодо нових оборонних контрактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Нові контракти щодо ППО

Зеленський за результатами наради по додаткових захисних кроках з міністрами та генералітетом Збройних сил України заявив про важливі доповіді.

"І ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття "шахедів". Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами", - каже президент.

Голова держави зазначив, що відповідні завдання визначені, фінансування є.

"Ми готуємо нові контракти по системах протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо для нас, що рішення є", - каже він.

Також Зеленський звернувся до партнерів щодо антибалістичних ракет.

"Нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру, це зараз головний виклик. Лідери бачать, що відбувається і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що незабаром українські льотчики тренуватимуться на французьких літаках Rafale, каже Зеленський. Також Франція готує нову оборонну допомогу Україні.

Крім того, Україна продовжує "далекобійні санкції" проти Росії. Підготовлено нові операції, зазначив президент.

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