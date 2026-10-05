Системи ППО та ракети: Зеленський заінтригував новими контрактами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Нові контракти щодо ППО

Зеленський за результатами наради по додаткових захисних кроках з міністрами та генералітетом Збройних сил України заявив про важливі доповіді.

"І ми щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелей, і спеціальних груп для збиття "шахедів". Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами", - каже президент.

Голова держави зазначив, що відповідні завдання визначені, фінансування є.

"Ми готуємо нові контракти по системах протиповітряної оборони, по ракетах для ППО. І зараз ще поки без публічних деталей, але можуть бути хороші кроки. Це важливо для нас, що рішення є", - каже він.

Також Зеленський звернувся до партнерів щодо антибалістичних ракет.

"Нам потрібно більше антибалістики, щоб захищати саме інфраструктуру, це зараз головний виклик. Лідери бачать, що відбувається і що Росія точно не збирається переходити від ескалації до перемовин", - каже він.