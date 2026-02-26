Захист від домагань та дискримінації в ЗСУ: Рада ухвалила нові правила дисципліни

Верховна Рада запровадила системні механізми протидії сексуальним домаганням та дискримінації в армії. Новий закон №13037 не лише впроваджує сувору дисципліну, а й гарантує захист тим, хто наважився повідомити про порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України .

Верховна Рада 25 лютого ухвалила закон №13037, який удосконалює механізми забезпечення військової дисципліни та запобігання дискримінації й сексуальним домаганням у Збройних силах України. Документ у цілому підтримали 276 народних депутатів.

Що змінює закон

Законом передбачено внесення змін до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Нові норми зобов’язують кожного військовослужбовця:

поводитися з гідністю та честю, поважати честь і гідність кожної людини;

дотримуватися законодавства щодо рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

не допускати й стримувати інших від негідної поведінки - як вербальної, так і невербальної, зокрема пов’язаної з дискримінацією за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального статусу чи місця проживання;

запобігати сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи й недоторканності.

Обов’язкове розслідування та захист заявників

Якщо командиру стане відомо про випадки дискримінації, сексуальних домагань або насильства за ознакою статі, він зобов’язаний призначити службове розслідування.

Ініціювати таке розслідування також можуть представники підрозділів із гендерної рівності та радники з питань рівних прав і протидії насильству.

Важливо, що військовослужбовець або військовослужбовиця, які повідомили про такі факти, не можуть бути покарані, звільнені чи піддані будь-яким негативним заходам впливу у зв’язку з цим повідомленням.

Крім того, кожен військовий, який прямо або опосередковано дізнався про факти дискримінації чи домагань, зобов’язаний повідомити про це відповідний підрозділ або радника з гендерних питань.

Норми поширюються і на цивільний захист

Аналогічні положення закон поширює на осіб служби цивільного захисту. Зокрема, визначено, що порушення етичних норм, сексуальні домагання та насильство за ознакою статі вважаються дисциплінарними проступками та потребують обов’язкового реагування.

В Офісі Військового омбудсмана назвали ухвалення закону важливим кроком для посилення захисту прав і гідності військовослужбовців.

За словами експертки проєкту SADR Ольги Фабричевої, головне значення змін полягає у створенні системного механізму запобігання дискримінації та обов’язкового реагування на такі випадки.

Законопроєкт №13037 опрацьовував Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.