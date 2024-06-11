Захист для українських біженців у Європі продовжать ще на рік

Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для людей, які рятуються від агресії Росії проти України, ще на рік з 5 березня 2025 року по 4 березня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЄК .

"З огляду на продовження атак Росії на цивільну та життєво важливу інфраструктуру по всій Україні, безпечних та міцних умов для повернення людей в Україну на даний час не існує. Таким чином, Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються і що її слід продовжити ще на рік як необхідну і адекватну реакцію на поточну ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Мета полягає в тому, щоб забезпечити, щоб усі ті, хто рятується від російської агресивної війни, могли знайти захист у ЄС, і щоб допомогти 4,2 мільйонам людей, які вже користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС.

Директива про тимчасовий захист надає негайний захист та доступ до прав у ЄС, включаючи права на проживання, доступ до ринку праці, житла, соціальної допомоги, медичної та іншої допомоги.

Єврокомісія подасть цю пропозицію міністрам на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Потім Рада має офіційно ухвалити цю пропозицію.

Біженці з України

Нагадаємо, ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одноголосним рішенням держав-членів, і її було автоматично продовжено на один рік, а потім продовжено Радою ще на один рік до 4 березня 2025 року. Наразі майже 4,2 млн осіб залишили Україну та користуються тимчасовим захистом у ЄС, серед яких третину становлять діти.

За даними ООН, у середині березня 2024 року кількість біженців з України по всьому світу становила 6,486 млн осіб, з яких 5,983 млн знаходилися в Європі.