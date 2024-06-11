Защиту для украинских беженцев в Европе продлят еще на год

Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для людей, спасающихся от агрессии России против Украины, еще на год, с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года.

"Учитывая продолжающиеся атаки России на гражданскую и жизненно важную инфраструктуру по всей Украине, безопасных и прочных условий для возвращения людей в Украину в настоящее время не существует. Таким образом, Комиссия считает, что причины для временной защиты сохраняются и что ее следует продлить еще на год в качестве необходимой и адекватной реакции на текущую ситуацию", - говорится в сообщении.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить, чтобы все те, кто спасается от российской агрессивной войны, могли найти защиту в ЕС, и чтобы помочь 4,2 миллионам человек, которые уже пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС.

Директива о временной защите предоставляет немедленную защиту и доступ к правам в ЕС, включая права на проживание, доступ к рынку труда, жилью, социальной помощи, медицинской и другой помощи.

Еврокомиссия представит это предложение министрам на заседании Совета юстиции и внутренних дел 13 июня. Затем Совет должен официально принять это предложение.

Беженцы из Украины

Напомним, ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года единогласным решением государств-членов, и она была автоматически продлена на один год, а затем продлена Советом еще на один год до 4 марта 2025 года. В настоящее время почти 4,2 млн человек покинули Украину и пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть составляют дети.

По данным ООН, в середине марта 2024 года количество беженцев из Украины по всему миру составило 6,486 млн человек, из которых 5,983 млн находились в Европе.