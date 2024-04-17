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МВФ оцінив кількість населення України та дав прогноз на найближчі роки

Україна, Середа 17 квітня 2024 09:01
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МВФ оцінив кількість населення України та дав прогноз на найближчі роки Фото: Населення України в 2024 році оцінюється в 33,4 млн осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд прогнозує початок повернення біженців до України вже у 2024 році. Однак воно буде повільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (квітень 2024 року).

За оцінкою МВФ, наявне населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 35,0 млн осіб, у 2023 році - до 33,2 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

  • 2024 рік – 33,4 млн осіб
  • 2025 рік – 34,3 млн осіб
  • 2026 рік – 35,1 млн осіб
  • 2027 рік – 35,8 млн осіб
  • 2028 рік – 36,0 млн осіб
  • 2028 рік – 36,0 млн осіб.

Біженці з України в Європі

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 14 березня 2024 року було зафіксовано по всьому світу 6,486 млн біженців з України (5,983 млн біженців зафіксовано в Європі та 0,503 млн за межами Європи).

За оцінкою НБУ, за 2023 рік кількість збільшилась приблизно на 200 тис. осіб.

НБУ прогнозує, що у 2024 році з урахуванням збереження високих ризиків безпеки очікується продовження відтоку мігрантів, хоч і незначне (близько 100 тис. осіб за підсумками року).

Після зниження ризиків безпеки у 2025 році до України повернеться орієнтовно 400 тис. осіб.

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